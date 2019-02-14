60% россиян не собираются отмечать День всех влюбленных

60% россиян не собираются отмечать 14 февраля День всех влюбленных. Как отмечают «Известия», большинство участников опроса, проведённого сайтом Авито, назвали праздник чуждым нашим традициям, а также называют его продуктом маркетологов. Те, кто все-таки собирается отметить День всех влюблённых, сделают это дома — об этом заявили 68% респондентов. В ресторан пойдут около 17%, устроить оригинальное свидание планируют 15% опрошенных.

При этом большинство мужчин потратит на подарок от 1000 до 3000 тысяч рублей. Женщины планируют уложиться в тысячу.

В качестве презента ко Дню всех влюблённых мужчины собираются дарить цветы, сладости и ювелирные украшения. От женщин можно будет получить подарок в виде предмета для хобби, одежду или парфюм.

Меж тем, кто остался в этот праздник один, не стоит себя в этом винить. Такой совет дал заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов. В интервью АГН «Москва» он призвал не воспринимать одиночество слишком остро и лучше порадовать себя подарком.