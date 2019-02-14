60% россиян не собираются отмечать День всех влюбленных

При этом большинство мужчин потратит на подарок от 1000 до 3000 тысяч рублей. Женщины планируют уложиться в тысячу.
В качестве презента ко Дню всех влюблённых мужчины собираются дарить цветы, сладости и ювелирные украшения. От женщин можно будет получить подарок в виде предмета для хобби, одежду или парфюм.
Меж тем, кто остался в этот праздник один, не стоит себя в этом винить. Такой совет дал заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов. В интервью АГН «Москва» он призвал не воспринимать одиночество слишком остро и лучше порадовать себя подарком.
Ранее в эфире НСН иеромонах Дмитрий Першин предложил нужно учредить День беременных, и рассказал, в чём будет состоять смысл этого праздника.