6 рабочих погибли в результате обвала зерна на хранилище в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ восточнокитайской провинции Шаньдун, сообщает «Синьхуа».

Всего под зерном оказались погребены 7 человек. Они были доставлены в больницу, где 6 пострадавших скончались, несмотря на усилия врачей.

Причины инцидента выясняются.

Дунмин — уезд городского округа Хэцзэ провинции Шаньдун (КНР). Название уезда означает «Восточная ясность».

Абсолютный вес зерна - вес одного зерна, устанавливаемый взвешиванием 1 000 зерен, отсчитанных без выбора из средней пробы посевного материала. Полученный вес в граммах представляет средний вес одного зерна в миллиграммах. Хороший абсолютный вес зерна главнейших культур следующий: рожь озимая 32 мг, пшеница озимая 40-42 мг, ячмень 42 мг, пшеница яровая 35 мг, овес 24 мг, гречиха 20 мг.