6 человек погибли и 13 пострадали во время пожара в общежитии в Пермском крае

6 человек погибли, в том числе трое детей и подростков, 13 пострадали во время пожара в общежитии в городе Чусовой Пермского края. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Городские власти пока не могут сообщить о состоянии раненых. Но они пообещали вернуть жильцов по их комнатам, как только внутренние помещения приведут в порядок. Само здание от огня не пострадало. Речи о расселении не идет.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Что стало причиной возгорания, пока неясно, пишет RT.