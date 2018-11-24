49 человек задержаны из-за драки в одесском суде

Массовая драка между группами поддержки сторон — участников судебного процесса произошла во время судебного заседания в Приморском районном суде Одессы.

9 человек доставлены в отделения полиции для установления обстоятельств происшествия, передает RT.

По данным полиции, большинство задержанных прибыли в Одессу из других регионов Украины. В настоящее время устанавливается цель их приезда.

Ранее НСН сообщала, что в ходе перестрелки в Мособлсуде были ликвидированы несколько членов так называемой «банды ГТА». По предварительным данным погибли от трёх до пяти обвиняемых. Среди раненых - конвоир и судебный пристав. Источник отмечает, что в перестрелке участвовали пять преступников. Они напали на конвойных с огнестрельным оружием. По словам очевидцев, прозвучало не менее 20 выстрелов.