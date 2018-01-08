400 млн рублей для Путина. ЦИК рассказал об избирательных счетах кандидатов

На специальные избирательные счета 13-ти кандидатов на выборы президента поступило в общей сложности 650 млн рублей. Такие данные сообщили 8 января в ЦИК.

Согласно обнародованному документу, на первом месте по количеству средств находится избирательный счет действующего главы государства Владимира Путина, который баллотируется на выборы в качестве самовыдвиженца.

По данным на 5 января, на счету Путина находятся 400 млн 30 тысяч 934,98 рубля. Основную часть этих средств внесли региональные фоны, 28 млн рублей выделила партия «Единая Россия». На предвыборную кампанию Владимир Путин уже потратил из собранных средств 13,4 млн рублей.

В ЦИК отметили, что по закону на избирательном счету кандидата не может находиться больше 400 млн рублей, сумма, превышающая максимум, должна быть возвращена жертвователям.

На втором месте по количеству собранных для агитации денег находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский (200 млн). Также вошел в тройку лидеров бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый «Партией Роста» (20,7 млн рублей). Ксения Собчак, идущая на выборы от «Гражданской инициативы», отстала от бизнесмена не на много - 19,44 млн рублей.

Меньше всего средств на счету кандидата КПРФ Павла Грудинина – чуть больше 1 тысячи рублей, добавили в ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.