39 млрд рублей потребуется для повышения МРОТ до прожиточного минимума

На повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая потребуется дополнительно более 39 миллиардов рублей. Объем средств федерального бюджета составит 7,5 миллиардов рублей, региональных и муниципальных бюджетов — почти 32 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, пишет Газета.ру.

Дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят почти 23 миллиарда рублей. Добавим, майское повышение МРОТ коснется почти 3 миллионов россиян. Напомним, о том, что минимальный размер оплаты труда будет поднят до прожиточного минимума раньше срока, рассказал президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.