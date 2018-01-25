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39 млрд рублей потребуется для повышения МРОТ до прожиточного минимума

25 Января 2018 в 12:02
39 млрд рублей потребуется для повышения МРОТ до прожиточного минимума

На повышение минимального размера оплаты труда  с 1 мая потребуется дополнительно более 39 миллиардов рублей. Объем средств федерального бюджета составит 7,5 миллиардов рублей, региональных и муниципальных бюджетов — почти 32 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, пишет Газета.ру.

Дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят почти 23 миллиарда рублей. Добавим, майское повышение МРОТ коснется почти 3 миллионов россиян. Напомним, о том, что минимальный размер оплаты труда будет поднят до прожиточного минимума раньше срока, рассказал президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

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