Вторник
30 января
USD 56.29
EUR 69.85
Горячие новости

35 человек погибли в результате падения автобуса в канал в Индии

29 Января 2018 в 21:32

По меньшей мере 35 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса со старого моста в глубокий канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии.

В Даулатабаде округа Муршидабад автобус пробил перила моста и упал в воду. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при повороте для избежания столкновения с другим транспортным средством.

Из канала были извлечены 35 тел погибших, включая женщин и детей. Несколько пострадавших пассажиров поступили в близлежащую государственную больницу, передает «Синьхуа».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.