35 человек погибли в результате падения автобуса в канал в Индии

По меньшей мере 35 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса со старого моста в глубокий канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии.

В Даулатабаде округа Муршидабад автобус пробил перила моста и упал в воду. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при повороте для избежания столкновения с другим транспортным средством.

Из канала были извлечены 35 тел погибших, включая женщин и детей. Несколько пострадавших пассажиров поступили в близлежащую государственную больницу, передает «Синьхуа».