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30 миллионов россиян собираются принять участие в «Час Земле»

1 Марта 2018 в 07:13
30 миллионов россиян собираются принять участие в «Час Земле»

Порядка 30 миллионов россиян собираются принять участие в «Час Земле», ежегодной экологической акции, которая пройдет 24 марта. Во Всемирном фонде дикой природы России сообщили, что это на 10 миллионов человек больше, чем в прошлом году. Нынешнюю акцию организаторы решили посвятить выборам президента, и она пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». 

Вновь избранному 18 марта главе государства участники акции отправят обращение, в котором попросят уделять особое внимание защите заповедников, развитию возобновляемой энергетики, и системе раздельного сбора мусора и его вторичной переработки.

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