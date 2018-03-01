Порядка 30 миллионов россиян собираются принять участие в «Час Земле», ежегодной экологической акции, которая пройдет 24 марта. Во Всемирном фонде дикой природы России сообщили, что это на 10 миллионов человек больше, чем в прошлом году. Нынешнюю акцию организаторы решили посвятить выборам президента, и она пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».

Вновь избранному 18 марта главе государства участники акции отправят обращение, в котором попросят уделять особое внимание защите заповедников, развитию возобновляемой энергетики, и системе раздельного сбора мусора и его вторичной переработки.