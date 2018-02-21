3 марта в «Лужниках» пройдет митинг в поддержку Путина

Митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина пройдет 3 марта в комплексе «Лужники», сообщается на предвыборном сайте кандидата. В мероприятии примут участие несколько тысяч человек. Оно будет оплачено из избирательного фонда.

На митинге выступят Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей Воробьев и другие, передает РИА «Новости».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На высший пост в стране претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.