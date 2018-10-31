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28% россиян чувствуют ответственность за происходящее в стране

31 Октября 2018 в 08:54
28% россиян чувствуют ответственность за происходящее в стране

Результаты опроса, проведенного «Левада-центром» показали рост россиян, которые ощущают ответственность за происходящее в стране. Так, за последний год количество «ответственных» граждан выросло втрое до 28%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования.

Отмечается, что большая часть россиян (92%) чувствуют ответственность за себя, свою семью и все, что в ней происходит. При этом те, кто считают себя способными повлиять на ситуацию в семье, сократилось 3% до 86%. А вот доля тех, кто уверен, что способен повлиять на ситуацию в стране наоборот увеличилась вдвое до 10%.

Напомним, ранее были опубликованы результаты исследования «Левада-центра» и Киевского международного института. Согласно результатам опроса украинцы стали лучше относиться к России. Так, о хорошем отношении к соседу высказались 48% опрошенных. А вот бывший советник президента Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил о несогласии с результатами исследования. По его мнению, опрос заказан политическими силами украинского оппозиционного блока.
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