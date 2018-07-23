Понедельник
23 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

24 июля Землю накроет магнитная буря

23 Июля 2018 в 17:59
24 июля Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря накроет Землю в предстоящий вторник. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что возмущения геомагнитного поля астрономы оценили, как слабую бурю. Специалисты отметили, что магнитный шторм начнется с 6.00 мск.

Ura.ru напоминает, в этом году бури происходили 6 и 7 мая, а также 28 июня, а самая крупная и интенсивная случилась 20 апреля.

Эксперты отмечают, возмущения первого уровня, подобные тому, что ожидается завтра, могут оказывать влияния на системы управления космическими аппаратами.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.