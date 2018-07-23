24 июля Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря накроет Землю в предстоящий вторник. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что возмущения геомагнитного поля астрономы оценили, как слабую бурю. Специалисты отметили, что магнитный шторм начнется с 6.00 мск.

Ura.ru напоминает, в этом году бури происходили 6 и 7 мая, а также 28 июня, а самая крупная и интенсивная случилась 20 апреля.

Эксперты отмечают, возмущения первого уровня, подобные тому, что ожидается завтра, могут оказывать влияния на системы управления космическими аппаратами.