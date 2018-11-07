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Почти 70 процентов продавцов признались в торговле контрафактом

7 Ноября 2018 в 18:17
Почти 70 процентов продавцов признались в торговле контрафактом

69% продавцов в России торгуют, по собственному признанию, подделками. Такой результат дало социологическое исследование, организованное компанией BrandMonitor, которая занимается защитой торговых марок и интеллектуальной собственности. Как заявили опрошенные торговцы, контрафактные вещи более доступны и привлекательны для покупателей, отмечает «Русская планета».

Больше всего продавцов сознались в реализации контрафакта в столице Татарстана - 89% респондентов. Далее по убыванию следуют Красноярск (78%), Уфа (71%) и Москва (70%). При этом, согласно утверждению авторов исследования, более 2/3 опрошенных торговцев считают, что поддельные вещи отличаются высоким качеством.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что бедность большинства граждан России подталкивает бизнес производить более дешевую продукцию, в том числе спиртные напитки, с возможными нарушениями.

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