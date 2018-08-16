МВД: В «Марше матерей» приняли участие 200 человек

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Вечером 15 августа в Москве прошла несанкцинированная акция «Марш матерей» в поддержку задержанных фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик, пишет Газета.ру. По данным столичного ГУ МВД, в шествии приняли участие порядка 200 человек.

Как сообщает Ura.ru, перед началом шествия в 19:00 протестующие собрались на Пушкинской площади. Затем они прошли до здания Верховного суда на Поварской, у дверей которого оставили детские игрушки.

Напомним, участники «Марша матерей» требовали освободить из СИЗО 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик, которых следствие обвиняет в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Подробнее в материале НСН.