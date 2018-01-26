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Минстрой: 172 семьи обманутых дольщиков в Удмуртии получат квартиры

26 Января 2018 в 19:41
Минстрой: 172 семьи обманутых дольщиков в Удмуртии получат квартиры

172 семьи обманутых дольщиков в Удмуртии должны получить в 2018 году квартиры в жилом комплексе «Родниковый край». С таким требованием выступил замглавы Минстроя Никита Стасишин на совещании по жилищному строительству в Ижевске, в котором приняли участие полпред президента в ПФО Михаил Бабич и главы региона Александр Бречалов.

«Здесь хорошая степень готовности объекта, сейчас застройщик закрывает контур, чтобы объект не разрушался. Для того, чтобы его достроить, нужно не так много времени. Мы поставили задачу до конца 2018 года ввести комплекс в эксплуатацию, чтобы все граждане-участники долевого строительства, а это 172 семьи, получили наконец жилье», - сказал чиновник. 

Также он посетил детский сад на 220 мест, построенный по программе развития социальной инфраструктуры. Сейчас на территории сада идут работы по благоустройству и озеленению.

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