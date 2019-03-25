170 инвесторов приняли участие в московских аукционах на прошлой неделе

170 инвесторов приняли участие в аукционах на прошлой неделе в Москве. За это время было реализовано более тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, которая находится в собственности Москвы.

По данным департамента Москвы по конкурентной политике около 160 представителей малого бизнеса претендовали на аренду более 30 нежилых объектов. Сообщается, что самая высокая конкуренция развернулась за лот, расположенный в доме на первой линии у станции метро «Авиамоторная». За право аренды этого объекта боролись 23 участника, а стартовая цена недвижимости выросла в семь раз.

Также 25 объектов коммерческой недвижимости были реализованы на торгах по продаже, а 24 заявки подали предприниматели на участие в аукционах за право торговли и размещения в столичных парках.

Еще шесть участников претендовали на аренду четырех земельных участков под индивидуально-жилищное строительство, создание спортивных комплексов и культурно-досуговых центров.