Госдума упростила получение субсидий на оплату услуг ЖКХ

Раньше такие справки предоставляли те, кто хотел получить субсидии и компенсации, пишетUra.ru.
Теперь же, согласно закону, региональный орган исполнительной власти или уполномоченное им учреждение будет самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для предоставления субсидий.
При этом есть существенное уточнение: требовать эту информацию от самих граждан будет нельзя.
Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый законопроектго поможет избежать трудностей, которые возникают у граждан при оформлении заявок на субсидии, и касается, прежде всего, малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.
Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент страны.
«Русская планета» пишет, что индексация тарифов ЖКХ в 2019 году может пройти в два этапа. С 1 января планируется повысить их на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.
Напомним, ранее глава комитета ГД по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН выступила против инициативы кабмина ввести соцнорму потребления электроэнергии в 300 кВт/ч в месяц.