Госдума упростила получение субсидий на оплату услуг ЖКХ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по оплате ЖКХ.

Раньше такие справки предоставляли те, кто хотел получить субсидии и компенсации, пишет Ura.ru.

Теперь же, согласно закону, региональный орган исполнительной власти или уполномоченное им учреждение будет самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для предоставления субсидий.

При этом есть существенное уточнение: требовать эту информацию от самих граждан будет нельзя.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый законопроектго поможет избежать трудностей, которые возникают у граждан при оформлении заявок на субсидии, и касается, прежде всего, малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.

Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент страны.

«Русская планета» пишет , что индексация тарифов ЖКХ в 2019 году может пройти в два этапа. С 1 января планируется повысить их на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.