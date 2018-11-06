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Госдума упростила получение субсидий на оплату услуг ЖКХ

6 Ноября 2018 в 14:59
Госдума упростила получение субсидий на оплату услуг ЖКХ
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по оплате ЖКХ.

Раньше такие справки предоставляли те, кто хотел получить субсидии и компенсации, пишетUra.ru.

Теперь же, согласно закону, региональный орган исполнительной власти или уполномоченное им учреждение будет самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для предоставления субсидий.

При этом есть существенное уточнение: требовать эту информацию от самих граждан будет нельзя.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый законопроектго поможет избежать трудностей, которые возникают у граждан при оформлении заявок на субсидии, и касается, прежде всего, малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.

Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент страны.

«Русская планета» пишет, что индексация тарифов ЖКХ в 2019 году может пройти в два этапа. С 1 января планируется повысить их на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.

Напомним, ранее глава комитета ГД по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН выступила против инициативы кабмина ввести соцнорму потребления электроэнергии в 300 кВт/ч в месяц.

 

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