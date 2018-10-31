14 российских вузов вошли в престижный мировой рейтинг

Опубликован мировой рейтинг Best Global Universities американского издания U. В него попали 14 вузов России, сообщает «Свободная Пресса». Согласно результатам четыре российских университета попали в ТОП-500 и 12 вузов заняли места в ТОП-1000.

Так среди лучших оказались Московский государственный университет им. Ломоносова, который занял 275 место, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ на 419, Новосибирский государственный университет (433) и Московский физико-технический институт (460).

Ранее сообщалось, Российские вузы заняли лидирующие позиции в рейтинге университетов из стран Евразийского региона (THE university ranking of Eurasia nations). Первую строчку рейтинга занял МГУ имени М.В. Ломоносова, на втором и третьем местах - МФТИ и Томский политехнический университет соответственно. В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, попали 27 российских университетов.