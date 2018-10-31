Среда
31 октября
USD 65.77
EUR 74.79
Горячие новости

14 российских вузов вошли в престижный мировой рейтинг

31 Октября 2018 в 09:10
14 российских вузов вошли в престижный мировой рейтинг

Опубликован мировой рейтинг Best Global Universities американского издания U. В него попали 14 вузов России, сообщает «Свободная Пресса». Согласно результатам четыре российских университета попали в ТОП-500 и 12 вузов заняли места в ТОП-1000.

Так среди лучших оказались Московский государственный университет им. Ломоносова, который занял 275 место, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ на 419, Новосибирский государственный университет (433) и Московский физико-технический институт (460).

Доктор педагогических наук опроверг непопулярность профессии учителя в России

Ранее сообщалось, Российские вузы заняли лидирующие позиции в рейтинге университетов из стран Евразийского региона (THE university ranking of Eurasia nations). Первую строчку рейтинга занял МГУ имени М.В. Ломоносова, на втором и третьем местах - МФТИ и Томский политехнический университет соответственно. В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, попали 27 российских университетов.

Напомним, министр культуры РФ Владимир Мединский посетовал на то, что современная молодёжь совсем не знает истории родной страны. В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН перечислил меры, которые необходимо применить в системе образования, чтобы улучшить знания современной молодежи об истории России.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.