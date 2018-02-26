14 полицейских пострадали в Марокко в столкновениях с фанатами

Во время матча «Кавкаб» – «Раджа Касабланка» произошли массовые столкновения фанатов гостей с сотрудниками органов правопорядка.

На стадионе в Марракеше было выдернуто около 2 тысяч кресел. Пострадали 14 полицейских, и было арестовано около 65 болельщиков. «Раджа Касабланка» выиграла матч со счетом 3:0, сообщает Sports.ru.

Королевская марокканская футбольная федерация оштрафовала Клуб из Касабланки на 50 тысяч дирхамов и обязала клуб провести два матча без зрителей.

Подобные инциденты могут сказаться на планах и шансах страны принять Чемпионат Мира-2026. Помимо Марокко за право принять мундиаль борются Канада, Мексика и США.

«Кавкаб Марракеш» или просто «КАК» - марокканский футбольный клуб из Марракеша. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан 20 сентября 1947 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Аль-Харти», вмещающем 25 000 зрителей.

«Раджа Касабланка» или просто «Раджа» — марокканский футбольный клуб из города Касабланка. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1949 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Мохаммед V», вмещающем 67 000 зрителей.



