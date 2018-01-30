Вторник
30 января
USD 56.29
EUR 69.85
Горячие новости

14 человек пострадали при обрушении потолка в метро в Тбилиси

30 Января 2018 в 13:30
14 человек пострадали при обрушении потолка в метро в Тбилиси
Фото: twitter.com

В результате обрушения потолка в метро в Тбилиси пострадали 14 человек. По словам мэра города Кахи Каладзе, Минздрав и мэрия оплатят курс лечения для каждого, кто получил ранения и травмы в результате инцидента в подземке.

Во вторник, 30 января, на станции метро «Варкетили» в Тбилиси с потолка на головы пассажиров упала металлическая конструкция, сообщает РЕН ТВ.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке во время пожара на складе обрушилась кровля, пишет Газета. ру.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.