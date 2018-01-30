14 человек пострадали при обрушении потолка в метро в Тбилиси

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В результате обрушения потолка в метро в Тбилиси пострадали 14 человек. По словам мэра города Кахи Каладзе, Минздрав и мэрия оплатят курс лечения для каждого, кто получил ранения и травмы в результате инцидента в подземке.



Во вторник, 30 января, на станции метро «Варкетили» в Тбилиси с потолка на головы пассажиров упала металлическая конструкция, сообщает РЕН ТВ.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке во время пожара на складе обрушилась кровля, пишет Газета. ру.