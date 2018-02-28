12-метровая голограмма Путина появилась в Тюмени

В Тюмени появилась 12-метровая голограмма президента Владимира Путина в кимоно. Увидеть ее можно было возле здания Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Как сообщает Ura.ru, голограмма – это подарок ко дню рождения центра разработчика компьютерных приложений Ярослава Попова и предпринимателя Александра Андросова.

Они рассказали, что в среду проект был протестирован. Изображение Путина появилась лишь на время: для того, чтобы сделать фото и записать поздравительное видео. Авторы идеи также пояснили, что Владимир Путин был на открытии тюменского центра.

Разработчики также сообщили, что в настоящее время заканчивают работу над проектом «Селфи с Путиным». Скачав такое приложение, любой желающий сможет сделать селфи с президентом.