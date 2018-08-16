12-балльной системы оценок в российских школах не будет

Министр просвещения Ольга Васильева не поддерживает идею перехода школ на 12-балльную систему оценивания знаний, передает Агентство «Москва».

«Пятибалльная система существует у нас 75 лет. Я думаю, что далее дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало. Я думаю, что это вряд ли возможно и необходимо», - подчеркнула Васильева.

В разное время в России применялись 3-, 5-, 8-, 10-, 12-балльные системы оценки знаний. Из них прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 году официально установлена Министерством народного просвещения. В течение XX века оценка «1» постепенно вышла из употребления, в результате 5-балльная система трансформировалась в современную 4-балльную. В последние годы по России в некоторых учебных заведениях возвращается 5-балльная система («1» — балл за невыполненную работу). Эта традиционная для советского образования система сейчас повсеместно применяется в России и многих странах постсоветского пространства, хотя в последние годы заметен отход от неё: Украина — на 12-балльную; Беларусь. Молдавия, Грузия и Армения перешли на 10-балльную шкалу.