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11 сирийцев погибли при ударах коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре

23 Ноября 2018 в 23:49
11 сирийцев погибли при ударах коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре
По меньшей мере 11 мирных жителей погибли в результате действий возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Удары были нанесены по населенному пункту Эш-Шаафа в районе города Хаджин.

Только в ноябре на востоке Сирии погибли и получили ранения свыше 100 человек, не менее 30 из них — дети.

Ранее НСН сообщала, что возглавляемая США коалиция западных стран нанесла авиаудары по поселку Шаафа и городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. При этом были использованы запрещенные международным правом кассетные бомбы.
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