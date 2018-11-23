11 сирийцев погибли при ударах коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре

По меньшей мере 11 мирных жителей погибли в результате действий возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Удары были нанесены по населенному пункту Эш-Шаафа в районе города Хаджин.

Только в ноябре на востоке Сирии погибли и получили ранения свыше 100 человек, не менее 30 из них — дети.Ранее НСН сообщала , что возглавляемая США коалиция западных стран нанесла авиаудары по поселку Шаафа и городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. При этом были использованы запрещенные международным правом кассетные бомбы.