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102-летний австралиец арестован за изнасилование

24 Октября 2018 в 23:25
102-летний австралиец арестован за изнасилование

В Австралии 102-летний мужчина арестован за изнасилование 94-летней обитательницы дома престарелых. Как сообщает издание SMH, инцидент произошел 23 октября. Отмечается, что после сексуального нападения в учреждение были вызваны полицейские, передает РЕН ТВ.

Как ранее сообщала НСН, жительница Великобритании, отметившая столетний юбилей, назвала секретом своего долголетия пиво и печенье с ванильным кремом. Именно эти блюда женщина считает залогом своей долгой жизни. На вечеринке в честь векового юбилея именинница сделала свое первое в жизни селфи и танцевала с дочерью лучшего друга.


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