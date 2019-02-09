Суббота
09 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

10 подростков погибли в результате пожара в Бразилии

9 Февраля 2019 в 09:00
10 подростков погибли в результате пожара в Бразилии

В результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро погибли 10 игроков, все они -- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, еще три человека пострадали, передает «Синьхуа».

В центре размещалось в общей сложности 26 игроков. Инцидент произошел, когда большинство игроков спали.

Предварительной причиной трагедии называется возгорание кондиционера и короткое замыкание. Огонь распространился очень быстро.

Начато расследование инцидента.

Ранее в эфире НСН президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский рассказал, кто должен нести ответственность в случае пожара в учебном заведении, где не соблюдались нормы пожарной безопасности.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.