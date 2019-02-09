10 подростков погибли в результате пожара в Бразилии

В результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро погибли 10 игроков, все они -- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, еще три человека пострадали, передает «Синьхуа».

В центре размещалось в общей сложности 26 игроков. Инцидент произошел, когда большинство игроков спали.

Предварительной причиной трагедии называется возгорание кондиционера и короткое замыкание. Огонь распространился очень быстро.

Начато расследование инцидента.

Ранее в эфире НСН президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский рассказал, кто должен нести ответственность в случае пожара в учебном заведении, где не соблюдались нормы пожарной безопасности.

