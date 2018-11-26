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10 человек погибли в результате взрыва в Могадишо

26 Ноября 2018 в 23:24
10 человек погибли в результате взрыва в Могадишо

В столице Сомали, у одного из многолюдных базаров, произошел взрыв заминированной машины, что привело к гибели 10 человек, еще 6 получили ранения, передает «Синьхуа».

Ранее на культовый объект в городе Галькайо в центральной части Сомали была совершена атака боевиков, в результате которой погибли не менее 25 человек.

Ранее НСН сообщала, что автомобиль с террористом-смертником въехал в здание администрации района Ходан и взорвался. Офисные здания в этом районе также были разрушены взрывной волной.

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