Эксперты обсудили модернизацию Казахстана

30 января 2018 года ведущие российские эксперты, специалисты по центрально-азиатскому региону, собрались в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Здесь состоялся круглый стол на тему «Модернизация по-казахстански: приоритеты – 2018».

Непосредственным поводом обменяться мнениями по этому вопросу стало послание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу страны «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», обнародованное 10 января.

Содержание его оказалось, по мнению собравшихся, столь значительным для будущего развития нашего южного соседа, что вынудило российских экспертов, как в шутливой форме отмечали выступающие, прервать долгие новогодние каникулы, чтобы дать достойную оценку этому документу. Участники круглого стола оказались единодушны в том, что послание Назарбаева представляет собой ясный, логичный и, главное, конкретный и реальный план третьего этапа модернизации в Казахстане, о начале которого было объявлено в прошлом году.

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Андрей Марголин напомнил, что некоторые идеи, содержащиеся в послании, были высказаны Н.Назарбаевым еще в его докторской диссертации, защищенной в 1992 году, в совершенно иных экономических условиях. Это говорит о последовательности курса на реформирование страны. В свою очередь основные положения послания уже реализуются в программных документах правительства по экономическому развитию.

Как специалист в области образования, А.Марголин сделал акцент на той части программы Назарбаева, которая касается человеческого измерения модернизации. «Чтобы реализовать осмысленную стратегию, - отметил эксперт, - нужны люди и нужны деньги, причем люди – на первом месте». Не случайно в каждом разделе послания речь идет о развитии человеческого капитала, о новых подходах к образованию. Но и без денег сделать что-либо сложно. Поэтому в послании немало внимания уделено реформированию банковско-финансового сектора и созданию международного финансового центра в Астане. Как одно из направлений развития, важных для развития евразийской экономической интеграции, Андрей Марголин отметил задачу совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана.

Советник президента Торгово-промышленной палаты России Георгий Петров обратил внимание собравшихся на созвучность многих положений послания Назарбаева актуальным проблемам России. Особенно это касается приоритетной задачи индустриализации в духе четвертой промышленной революции, ведь структуры наших экономик схожи. Постиндустриальное общество, считает эксперт, изживает себя. Оно создает противоречия и даже конфликты. Для современных экономик возврат к промышленному производству, созданию натурального продукта, снова становится актуальной задачей. Об этом шла речь и на недавнем Давосском форуме.

Г.Петров убежден, что идеи, заложенные в послании Назарбаева, работают на развитие российско-казахстанских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС. Нет ни одной другой страны, где бы работало более 8 тысяч предприятий с российским капиталом. Эксперт подчеркнул, что около четверти российского экспорта в Казахстан – это машины и оборудование, что также беспрецедентно. В свою очередь Казахстан – хороший пример для России в деле обеспечения условий для бизнеса. «Доброе соседство – прочнее родственных уз», - такую казахскую пословицу процитировал по-казахски Г.Петров, говоря о состоянии двусторонних экономических отношений.

Но есть в них и проблемные точки. В первую очередь эксперт отметил сложности с процедурой возврата НДС экспортерам. Она требует совершенствования, и тут на помощь должна придти «цифровизация» административных процессов, о которых говорит Назарбаев. «Когда мы действительно станем цифровыми державами, барьеры будут сняты».

Директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Андрей Казанцев в своем выступлении подчеркнул связь экономики и внешней политики Казахстана. Развитие невозможно без внешнеполитической стабильности, особенно в ситуации, когда мир переживает рост конфликтности. Казахстан является признанным авторитетом в поддержании такой стабильности благодаря своей миротворческой деятельности и многовекторной внешней политике. Страна председательствует в Совете Безопасности и отвечает за борьбу с терроризмом. Ровные хорошие отношения с окружающим миром приносят свои плоды для экономики: Казахстан – лидер по объему иностранных инвестиций в экономику на постсоветском пространстве.

Эффективность инвестиций, считает эксперт, напрямую зависит от эффективности бюрократического аппарата и качества человеческого капитала. И здесь пример Казахстана показателен для других постсоветских стран. Речь идет об интеграции людей, получивших хорошее образование за рубежом, и понимающих, как функционируют государственные институты в других странах мира, в политико-административную систему.

В послании Назарбаева ничего не говорится о внешнеполитических вопросах потому, что оно обращено в первую очередь к своему народу, - отмечает журналист и политолог Аркадий Дубнов. Стабильность, обеспеченная внешнеполитической деятельностью Назарбаева, - это данность, которая обеспечивает высокие шансы на успех начатых реформ. В Казахстане сложилась рыночная экономика со значительной ролью государства, что также будет способствовать консолидации общества для решения задачи занять достойное место в мировой системе разделения труда. Такая задача была поставлена еще в 90-е годы и все это время последовательно решалась.

Эксперт обратил особое внимание на то, как идет выполнение программы «Сто конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», объявленной Назарбаевым в 2015 году. 60 поставленных в ней задач уже выполнены, и большая их часть касается реформирования судебной системы и систему управления. Это говорит о глубоких структурных преобразованиях, идущих в Казахстане.

Нынешнее послание, по словам А.Дубнова, представляет собой ясно изложенную программу, график, в котором четко определены цели, задачи, сроки и ответственные.

С ним согласен директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его мнению, послание Н.Назарбаева – единый документ, в котором все 10 задач взаимосвязаны. «Все эти шаги – часть единой картины, а не кусочки мозаики, пусть и очень хорошо сложенной. В ней нет более важных и менее важных элементов, потому что одно без другого работать не будет». А наиболее сложная для выполнения часть – это вырастить нового человека.

Новый экономический уклад – это не просто новые технологии, считает Д.Журавлев, а ситуация, когда они качественно меняют жизнь людей. До тех пор, пока этого не произойдет, цифровые технологии останутся красивой игрушкой. Послание Назарбаева ориентирует на то, чтобы на основе новых технологий создать экономику нового типа. Если это произойдет, Казахстан войдет в число мировых лидеров.

Технологии меняются так быстро, - считает заместитель директора Института развития интернета Екатерина Лобанова, - что программы развития должны быть «живыми». Никто не знает, каким будет мир через 10 лет, и надо быть готовым вносить коррективы в планы.

Участники обсуждения оказались солидарны в том, что России также нужен «цифровой скачок», но разошлись во мнении, есть ли у российского бизнеса потребность в цифровизации. После короткой дискуссии, однако, эксперты круглого стола сошлись в констатации того факта, что Казахстан сегодня обладает всеми стартовыми условиями для цивилизационного рывка, который позволит ему войти в число наиболее развитых стран. К таким условиям относятся наличие ясного плана, высокий авторитет президентской власти, стабильность, ведущая роль государства в экономике, хороший инвестиционный климат и условия ведения бизнеса, а также уже имеющийся опыт реализации больших государственных программ.