В Твери воспитают киберсуворовцев

Строительство нового комплекса Тверского суворовского училища началось 21 февраля. Торжественная закладка камня состоялась в преддверии Дня защитника Отечества рядом с воинской частью в микрорайоне Мигалово. В церемонии помимо руководства училища, ветеранов и суворовцев, также приняли участие председатель правительства России Юрий Борисов, Замминистра обороны Тимур Иванов, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это большая честь для тверского региона и большая ответственность развивать на своей территории традиции воспитания наших будущих героев и военачальников. Особые слова благодарности хотел бы выразить Министру обороны РФ Сергею Шойгу за принятие столь важного решения», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Сообщается, что строительство нового комплекса будет отвечать самым современным требованиям учебного процесса. Молодых людей обучат противостоять киберугрозам. Планируется, что в ходе учебного процесса сделают акцент на IT-направлении, робототехнике и моделировании.

Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест. Проектирование проекта задумано завершить до конца ноября этого года, а окончание строительства намечено на 1 сентября 2021 года.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя представил Дмитрию Медведеву инновационные разработки региона. На инвестиционном форуме в Сочи он продемонстрировал высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли.