В РАО призвали Минпросвещения позволить профессионалам выбирать правильные учебники

Доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург рассказал НСН, в чем на самом деле основная проблема формирования федерального перечня учебников (ФПУ) для школ.

Минпросвещения в ответ на предложение ведомству от Генпрокуратуры исключить «коррупциогенные факторы» из Формирования федерального перечня учебников (ФПУ) для школ ответили, что оно основано на «строгих законодательных нормах». Кроме того эта процедура в том числе проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный ответ Минпросвещения. В ведомстве отметили, что процедура формирования единого перечня постоянно совершенствуется, а недостатки прорабатываются. Представители министерства пообещали учесть предписанные Генпрокуратурой рекомендации.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН возмутился самим принципом отбора учебных пособий в Федеральный перечень учебников.

«У меня вопросов много. Я не берусь судить о коррупционной составляющей, потому что на самом деле у меня нет достаточной информации для того, чтобы выносить здесь свои оценки. А вот по содержанию отбора у меня колоссальное количество претензий. Это вопрос не только прокурорский, коррупционный, экспертный, это, прежде всего вопрос содержательный. В этой ситуации единственное правильно решение, потом уже будем обсуждать все остальное, это опереться на мнение профессионалов, грамотного экспертного сообщества. Сейчас там очень много субъективного и ложно понимаемого патриотического тренда», — возмутился Ямбург.

Член-корреспондент РАО напомнил историю, когда автора учебника по экономике для старших классов обвинили в отсутствии патриотизма. Основанием послужило то, что в учебнике нет главы об истории с импортозамещением.

«Аргументация просто смехотворная. Эта история всем нам по сердцу. Все-таки сегодня дети все трезвые ребята, выходят в интернет. Конечно это не может не вызывать у всех смех. Или шло, например, обвинение издательства "Просвещение" в коррупционной составляющей. Я посмотрел — и им досталось. И у них учебники, кстати, на мой взгляд, одни из самых интересных, были почему-то отвергнуты. Значительное количество учебников не попало в этот список по непонятным мне, специалисту, соображениям», — заключил собеседник НСН.