В РАН оправдали создание гибридов человека и животных

Доктор биологических наук в эфире НСН заявила, что такие химеры необходимы для научного прогресса.

Межвидовую химеру человека и овцы создали американские ученые, сообщают «Вести». В эмбрионе, который развивался 27 дней, на одну клетку человека приходилось порядка 10 тысяч клеток животного. Таким образом, химера была на порядок ближе к человеку, чем созданный ранее гибрид человека и свиньи, в котором клетки находились в соотношении 1:100 000. По мнению ученых, изучение таких гибридов поможет решить проблемы выращивания в организмах животных человеческих органов для трансплантации.

Профессор РАН, доктор биологических наук Елена Темерева объяснила НСН, для чего нужны подобные эксперименты.

«Такие опыты, конечно, нужны. Они важны для разных генетических, эмбриологических, медицинских вопросов. Они помогают раскрыть механизмы взаимодействия клеток. Это важно даже вне зависимости от того, получится ли что-то и вырастет ли какой-то эмбрион. Это фундаментальная наука, которая лежит в основе прикладной», - пояснила она.

При этом биолог выразила сомнение в реально возможности выращивать человеческие органы в телах животных.

«Эти опыты делаются, чтобы совершить прорыв в области выращивания искусственных органов. Но мне сложно сказать, возможно ли их выращивать внутри других живых существ, потому что любое сложно организованное существо обладает иммунной системой. И не очень ясно, какие изменения под ее воздействием будут происходить в органах и тканях. Это вопрос тоже нуждается в поиске ответа», - подчеркнула она.

По оценкам ученых, на разработку технологии выращивания полноценных человеческих органов в телах животных потребуется еще порядка пяти-десяти лет.