Ученый: Клавиатура должна стать приоритетным средством обучения

Алексей Кушнир в эфире НСН заявил, что Министерство образования не желает ориентироваться на развитие информационно-технологической модели обучения.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме, посвященной цифровому образованию, заявила о том, что печать на клавиатуре не заменит письмо от руки, так как не развивает мелкую моторику. Министр привела в пример опыт Финляндии, где на правительственно-законодательном уровне было решено отказаться от тотального использования клавиатуры в связи с воздействием на интеллектуальное развитие ребенка. По ее словам, российское образование движется к цифровизации, однако делать это необходимо осторожно, потому что влияние гаджетов и технологий на процесс познания недостаточно исследовано.

Главный редактор журнала «Народное образование» Алексей Кушнир в эфире НСН заявил о необходимости сферы образования идти в ногу со временем.

«Сегодня навыки каллиграфии утратили свое значение, и владение клавиатурой тысячекратно более актуально. Вместе с клавиатурами развиваются системы речевого ввода. Уже через 5 лет ребенок будет диктовать свое сочинение на свой мобильник, и оно будет напечатано в виде текста. И если письменная культура сегодня стала клавиатурной, то можно не тратить миллиарды рублей ежегодно на обучение грамоте, транжирить огромное количество учебных часов для миллионов детей, а предоставить компьютерам более дешевый и быстрый способ привить ребенку навыки грамотного письма», - сообщил он.

Ученый считает, что специальные компьютерные программы, исправляя ошибки в текстах школьников, смогут повлиять на улучшение детской грамотности.

«Можно за большие деньги, но один раз создать программу с дополнительными функциями типа Spell Cheker, которая не позволит человеку писать безграмотно, используя клавиатуру. И если компьютер будет показывать ошибки и, мало того, будет обладать функциями объяснения этих ошибок, а также будет предлагать пользователю определенные тренинги, чтобы он усвоил то или иное правило, то вопрос обучения грамматике вообще уйдет с повестки дня», - добавил он.

Заслуженный изобретатель в области методик преподавания выступил с критикой заявления министра образования.

«Есть тысяча других способов развивать мелкую моторику. И сензитивным периодом для формирования мелкой моторики является возраст не 7 лет, когда ребенок в первом классе, а от 4 до 5 лет – вот тогда это чрезвычайно важно. И если уж об этом говорить, то тогда нужно думать, как эффективно развивать мелкую моторику в детских садах. Зачем содержать Российскую академию образования, если там некому объяснить министру глобальные изменения, которые происходят в мире с такими понятиями как «элементарная грамотность» и «мелкая моторика». И в итоге бытовые суждения становятся основанием для государственной политики в области образования. Меня это пугает, если честно», - добавил он.

Ранее Алексей Кушнир критически прокомментировал инициативу екатеринбургских чиновников разделить предмет русский язык в школе на два разных: русский язык как государственный язык и русский как родной язык для тех, кто его считает родным. Он подчеркивал бюрократический характер преобразований и заявил, что сегодня в стране и русский, и национальные языки и так преподаются недостаточно хорошо.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.