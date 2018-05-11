Профессор МГУ сравнил расформирование Минобрнауки с басней Крылова

Биолог Михаил Гельфанд в эфире НСН иронично высказался о грядущих реформах в ведомстве.
Минобрнауки России будет разделено на Министерство образования и Министерство науки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. Как уточняется, Министерству науки будут переданы функции Федерального агентства научных организаций, а сама структура ФАНО будет ликвидирована.
Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук Михаил Гельфанд в эфире НСН назвал происходящее достойным сюжета басни Крылова.
«У великого русского баснописца Крылова была басня "Квартет", она очень хорошо характеризует ситуацию», - заявил он.
В названной басне высмеиваются люди, которые берутся не за свои дела.
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
…
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной ликвидации Федерального агентства научных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что структура кабинета министров сначала предлагается председателем правительства президенту страны.