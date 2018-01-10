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Позицию студенческого омбудсмена упразднят

10 Января 2018 в 12:06
Позицию студенческого омбудсмена упразднят

Позицию уполномоченного по правам студентов упразднят. Как сообщили в Минобрнауки, после ухода со своего поста Артема Хромова, функции омбудсмена возложены не на конкретного человека, а на Российский студенческий центр.

К тому же, в ведомстве напомнили, что идет  активное сотрудничество с широким кругом общественных организаций, представляющих интересы студенчества. Также в составе Общественного совета при Минобрнауки работает председатель общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» Юлия Смирнова.

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