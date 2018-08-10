«От некоторых институтов волосы на голове шевелятся». Онищенко о лишении вузов лицензий

Геннадий Онищенко рассказал НСН о причинах отказа в аккредитации некоторым учебным заведениям.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензии два негосударственных высших учебных заведения. Прекращено действие лицензий Первого московского юридического института и религиозной образовательной организации высшего образования Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия».

Помимо этого, за неисполнение предписаний в установленные сроки запрещен прием в Кубанский медицинский институт и Санкт-Петербургский институт экономики и управления, а Волжский государственный университет водного транспорта лишен аккредитации по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» (подготовка кадров высшей квалификации), пишет РБК.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о необходимости контролировать качество образовательных услуг в высших учебных заведениях.

«Был период, когда мы очень вольно давали возможность создавать вузы, получать высшее образование. Это хорошая тенденция, надо давать возможность, расширять географию. Но от количества надо переходить к качеству. Тем более, что сейчас требования к образованию, особенно высшему, растут. Надо наводить порядок. Я считаю, что Рособрнадзор занимается правильной политикой. Это не значит, что мы должны сократить доступность образования, нужно, чтобы оно было адекватное. Пожалуйста, открывайте вузы, никто не запрещает, только дайте качество, программы, профессорско-преподавательский состав. Я возглавляю медицинскую лигу, мы занимаемся профессиональной общественной аккредитацией, часто мои эксперты ездят в составе комиссий в составе Рособрнадзора, когда они проводят государственные аккредитации медицинских вузов. Иногда приезжают и такое рассказывают, что волосы на голове шевелятся», - сообщил он.

Собеседник НСН добавил, что следует также изучать актуальность профессий, которым обучают в современных вузах.

«Есть еще большая проблема, стоящая перед образованием. Раньше люди поступали в институт и знали, что смогут всю жизнь работать по своей профессии. Сегодня часто неизвестно, будет ли эта профессия к окончанию обучения. Многие профессии исчезли за ненадобностью. Сейчас стоит вопрос о создании какой-то базового задела образования, а потом, в зависимости от конъюнктуры и потребностей на рынке труда уже в системе непрерывного дополнительного образования готовить те профессии, которые нужны. Это тоже нужно исследовать и работать над этим», - заключил он.

Напомним, 9 августа Рособрнадзор отказал в аккредитации Краснодарскому институту сестринского образования. Учебному заведению запретили выдавать дипломы государственного образца о среднем образовании по ряду специальностей.