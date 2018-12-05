Климатолог предостерег ученых от экспериментов по охлаждению Земли

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова в эфире НСН усомнился в безопасности охлаждения Земли с помощью аэрозолей.

Гарвардские учёные уже в следующем году планируют запустить эксперимент, направленный на охлаждение Земли. Ранее такие исследования проводились в теории при помощи компьютерного моделирования. Эксперимент будет проходить в стратосфере. По задумке, специальный зонд выпустит компактный аэрозольный баллон карбоната кальция. Цель опыта — увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и выяснить, смогут ли они повлиять на охлаждение поверхности планеты, пишут «Известия».

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал о прошлых попытках проведения экспериментов по охлаждению Земли в России.

«Сама идея не нова. Много лет назад ее высказал еще академик Михаил Будыко, правда, это было связано не с карбонатом кальция, а с другими соединениями. В частности, серо-кислый аэрозоль обладает ровно тем же свойством, он отражает солнечную энергию обратно в космос и не допускает до Земли. Позже эта идея еще несколько раз педалировалась сторонниками проведения такого эксперимента. Однако она оказалась не очень жизнеспособной», — напомнил климатолог.

Андрей Киселев рассказал, что эксперимент не удалось воплотить в жизнь по двум основным причинам, которые также могут быть применены и в отношении нового эксперимента.

«Во-первых, необходимо организовать доставку в стратосферу очень большого количества аэрозоля, а во-вторых, в конечном итоге этот аэрозоль нужно будет поддерживать, пополнять содержание, поскольку он постепенно будет либо вымываться, либо оседать. В общем, это не одноразовая акция. Более того, в случае, если вдруг в какой-то момент прекратить такую поддержку, то это аукнется существенно более неприятными последствиями, чем те, от которых этот аэрозоль защищает», — предостерег собеседник агентства.

Кроме того, климатолог обратил внимание на политическую составляющую проведения экспериментов в стратосфере Земли.

«Представьте себе, что допустим, Россия выступает с такой инициативой и начинает заполнять аэрозолем стратосферное пространство. Соответственно, если нет международного соглашения по этому поводу, то в случае негативных последствий, все шишки будут валиться на нас. Это очень серьезная проблема, которую невозможно решить в одночасье», — заключил Киселев.

Напомним, ранее американские ученые определили степень влияния генетики на продолжительность жизни. Одним из самых необычных выводов стал тот, что супруги живут примерно равное число лет, в отличие от близких родственников. В свою очередь гены влияют на продолжительность жизни всего на 7%.