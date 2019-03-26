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Образование и наука

Гидрометцентр: Спутников на орбите у нас — три калеки

26 Марта 2019 в 14:22
Гидрометцентр: Спутников на орбите у нас — три калеки
Научный руководитель Гидрометцентра России в эфире НСН объяснил, с чем связано низкое качество метеопрогнозов.

На российских метеоспутниках функционирует только треть целевой аппаратуры, которая используется для получения метеорологической информации. При этом качество информации со спутников очень низкое, и метеорологов оно не устраивает. Об этом рассказал глава Росгидромета Максим Яковенко.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН объяснил, что именно расстроило коллегу.

«Отечественная группировка метеорологических спутников очень небольшая - три всего спутника сейчас. И часть этих спутников – «инвалидные»: у одного из полярно-орбитальных спутников не раскрылась антенна, поэтому плохо работает локатор бокового обзора. У геостационарных спутников «Электро-Л» плохо работает спектрометр. И нет данных в полосе пропускания водяного пара. Это значит, что мы не можем определять облачность и перемещения воздушных масс. Есть и много других недостатков. С одной стороны, их мало, с другой – они дают неполную информацию. Есть еще природоресурсные спутники – «Канопус» - их четыре. Но они дают фрагментарную информацию: с большой детализацией, но нет полного обзора того, что происходит на Земле», - посетовал он.

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Но, по словам синоптика, есть надежда на улучшение ситуации.

«Если вспомнить времена 30 – 40-летней давности, когда спутников было около четыре десятков, остается только пожать плечами. Но есть большая надежда, что по планам «Роскосмоса» появится большая группировка уже в ближайшие несколько лет. Как минимум, два геостационарных спутника хорошего качества, четыре-пять полярно-орбитальных спутников. И планируется в ближайшие два-три года запустить спутник «Арктика». Будет существенно улучшена система мониторинга, что скажется на качестве прогнозов. Очень рассчитываем, что все эти планы реализуются», - заключил он.

Ранее стало известно, что Россия теряет позиции рейтинге стран по точности предсказания прогноза погоды. Причина – недостаточное государственное финансирование синоптиков.

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