Директор школы: По стране стаями бродят безработные психологи

Ефим Рачевский объяснил в эфире НСН, что обеспечить школы психологами можно и без Минобрнауки.

Обеспечить психологами все российские школы намерено Минобрнауки. Как сообщает «Москва 24», глава департамента государственной политики в сфере общего образования ведомства Андрей Петров заявил, что это предусмотрено принятой Минобрнауки концепцией психологического сопровождения.

Заслуженный учитель России Ефим Рачевский объяснил в эфире НСН, что обеспечить школы психологами можно и без Минобрнауки.

«Они нигде не были упразднены. В соответствии с законом школа самостоятельно определяют свое штатное расписание в пределах выделяемого ей финансирования. Оно идет на основе подушевого принципа – сколько детей, столько и денег. В каждом регионе норматив разный. В Москве, например, до недавнего времени на одного десятиклассника город выделял 122 тысячи рублей. В других регионах меньше, где-то на Севере чуть побольше. В пределах этой субсидии школа вправе отказаться от завучей, заместителей директора и взять вместо них четырех психологов. Эта регламентация не продиктована волей министерства. Никто не запрещает школе включать в штатное расписание психолога, логопеда, вожатого», - отметил он.

Жестких нормативов по работе психологов в школах нет. И, как полагает, педагог не будет.

«Смотря, сколько там детей. Бывает, что и одного психолога достаточно. Если мы почитаем профессиональный стандарт педагога, там прописано, что он должен обладать компетентностью в сфере возрастной психологии. Если мы посмотрим учебные планы педагогических университетов, они целый год изучают психологию. Более того, сейчас почти во всех регионах созданы межрайонные, межшкольные пункты психологической поддержки. Туда можно обращаться. Давайте посмотрим формат документа, инициированного министерством. По всей видимости, это будет рекомендация. Потому что есть распределение полномочий между регионами и федеральной властью. Потому что, если бы министерство издало приказ такой, то тогда логично было бы, чтобы была выделена какая-то сумма на этих самых психологов», - пояснил он.

Проблем с поиском специалистов собеседник НСН не ожидает.

«Еще как хотят! По стране бродят безработные психологи. Стаями. Среди них попадаются толковые. Они относятся к категории «остальные педагогические работники». В Москве довольно солидно они получают, 60-65 тысяч, в зависимости от нагрузки», - сказал он.

При этом Рачевский призвал не переоценивать возможности психологов.

«Все зависит от уровня его квалификации. Ориентироваться на то, что появится психолог - и перестанут топорами рубить людей, детей – это абсолютная иллюзия. Потому что это явление носит многофакторный характер», - подчеркнул он.

Отметим, что Минобрнауки утвердило концепцию психологического сопровождения в детских садах, школах и вузах в конце минувшегогода. На базе Российской академии образования предполагается создать федеральный ресурсный центр психологической службы в образовании.