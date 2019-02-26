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Образование и наука

Автор учебников обвинил главу Минпросвящения в «непонятных играх»

26 Февраля 2019 в 16:44
Автор учебников обвинил главу Минпросвящения в «непонятных играх»
Доктор экономических наук, чей учебник ранее обвинили в отсутствии патриотизма, в эфире НСН рассказал, в чем сегодня основная проблема проведения экспертизы школьных пособий.

Экспертизу учебников теперь будут проводить совместно с Российской академией наук (РАН). Об этом журналистам рассказала министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, каждый рецензент будет нести ответственность за свою работу. Кроме того министр предложила вернуть советскую практику. Тогда каждый рецензент на титульном листе ставил своё имя.

Научный руководитель Департамента маркетинга, профессор НИУ-ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц в эфире НСН заявил, что ничего нового в предложении министра нет, и ничего в отборе учебников это не изменит.

«В данном случае РАН просто подтвердила, что готова участвовать в экспертизе и делать это как следует, но это ничего не изменит в реальной процедуре отбора учебников для российских школ. Решение этого вопроса лежит где-то в плоскости политиков, смены министров, смены отношения. К сожалению, мы сейчас видим, что тот министр, который у нас занимается школьным образованием, занимается очень странными и непонятными играми с учебниками», — объяснил он.

Собеседник НСН напомнил, что уже давно была разработана экспертиза учебников, которая работала и была направлена на улучшение учебников, при сохранении вариативности.

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«Я в этом принимал участие. Система была очень хорошо оценена и зарубежными коллегами, давала вполне объективную оценку. Это было очень здорово. Мы старались, чтобы российские школы пришло много хороших учебников. Это было удобно для учителей, которые могли выбрать правильное на свой взгляд пособие. Сегодня вся система, которую мы когда-то создавали, и которая прекрасно работала — порушена. Для того чтобы что-то изменить нужна только политическая воля, но именно этого мы не наблюдаем. Минпросвещения вполне спокойно игнорирует результаты сегодняшней экспертизы и делаю все, что хотят», — возмутился Липсиц.

Также автор школьных учебников заявил, что экспертиза всегда проходила через Российскую академию наук и в этом нет никакого открытия Ольги Васильевой.

«Ровно так до сих пор и идет экспертиза, по установленным нормативам. Все учебники в России проходят экспертизу Российской академии наук, Российской академии образования, а так же общественную экспертизу, которая есть при Министерстве просвещения. Так что в этом нет ничего нового. Очередная повторная экспертиза учебников прошла 8 февраля. Они получили одобрение РАН, РАЕН, однако были не приняты Минпросвещением и отправлены на дополнительную экспертизу не понятно кому», — заключил профессор.

Напомним, в декабре Министерство просвещения обновило федеральный перечень учебников. Список учебной литературы для начальных классов сократился на 21%, средних классов на 27%, при этом перечень для старших классов увеличился на 25%.
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