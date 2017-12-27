Среда
27 декабря
USD 57.73
EUR 68.54
Новости часа

27 января 2018 года определится столица «Тотального диктанта»

27 Декабря 2017 в 09:07

27 января 2018 года определится столица «Тотального диктанта». Пока же на официальном сайте проекта опубликован  шорт-лист городов-претендентов. По итогам голосования в него вошли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Таллин. В ноябре организаторы принимали заявки от городов-участников. далее шло голосование, где каждый мог повлиять на судьбу Тотального диктанта следующего года и выбрать столицу акции. В итоге в сумме за города было отдано почти 100 тысяч голосов. 

К слову, в состав жюри, которое примет решение, какой город в течение ближайшего года будет носить звание столицы Тотального диктанта, вошли и автор текста писатель Гузель Яхина.  

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.