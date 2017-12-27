27 января 2018 года определится столица «Тотального диктанта». Пока же на официальном сайте проекта опубликован шорт-лист городов-претендентов. По итогам голосования в него вошли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Таллин. В ноябре организаторы принимали заявки от городов-участников. далее шло голосование, где каждый мог повлиять на судьбу Тотального диктанта следующего года и выбрать столицу акции. В итоге в сумме за города было отдано почти 100 тысяч голосов.

К слову, в состав жюри, которое примет решение, какой город в течение ближайшего года будет носить звание столицы Тотального диктанта, вошли и автор текста писатель Гузель Яхина.