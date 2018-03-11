Злочевский: Самообеспечиваться производством бананов России смысла нет

РИА Новости

Президент Российского зернового союза в эфире НСН рассказал, по каким сельскохозяйственным позициям страна уже вышла на самообеспечение.

Россия к 2025 году увеличит свой экспортный потенциал в два раза. Такие прогнозы дал директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Евгений Ахпашев на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Он отметил, что за последние три года Россия серьезно сократила импорт сахара, мяса, сыра и сырной продукции. В то же время экспортный потенциал страны в период с 2008 по 2018 годы увеличился в десять раз.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН подтвердил, что основными продуктами питания Россия себя уже обеспечила.

«По основным продуктам продовольственной корзины мы уже самообеспечились. Вся проблема была в сфере животноводства. Но птицеводство уже дошло до кризиса перепроизводства, то есть мы производим больше, чем потребляем, а свиноводы близки к этому. У нас по крупному рогатому скоту и по «молочке» пока еще есть куда развиваться в вопросе самообеспеченности. По картофелю - вышли, по сахарной свекле – вышли. Практически вышли и по всем другим продуктам питания. А самообеспечиваться производством бананов – есть ли смысл? И где их производить? Если в теплицах, то они будут не конкурентоспособными и очень дорогими по отношению к импортным», - сказал собеседник агентства.

Говоря о торговом балансе, эксперт отметил, что импорт в России пока еще превышает экспорт. Чтобы изменить ситуацию, надо больше экспортировать.

«Для того, что экспортно-импортный баланс изменился, надо экспорт развивать и больше экспортировать. Тогда мы, наращивая экспортные объемы, превысим стоимость ввозимого импорта. В США, к примеру, по всему миру экспортируют премиальную говядину, а рядовую говядину завозят из Канады на территории США. Экспортированная американская премиальная говядина стоит гораздо дороже, чем канадские говяжьи суповые наборы, которые в США потребляют. Вот вам и экспортно-импортный баланс», - заключил Аркадий Злочевский.

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию 1 марта поставил задачу через четыре года поставлять на мировые рынки больше агропромышленной продукции, чем ввозим в страну. В Минсельхозе предполагают, что статус нетто-импортера, утраченный 65 лет назад, Россия сможет вернуть себе уже в 2020 году.