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Экономика

За год цена аренды однокомнатных квартира уменьшилась в 40 городах

10 Января 2018 в 09:01

За год цена аренды однокомнатных квартира уменьшилась в  40 российских городах. Это данные исследовательского центра сайта о жилой недвижимости в стране. По данным экспертов более чем на 16% снизилась плата в Нижнем Новгороде, однушку там можно снять за 13 тысяч. 

Как сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, в Курске квартиры подешевели на 14%, там месячная аренда составляет   около 7 тысяч.  При этом два города показали прирост более 10% – это Череповец (8 тысяч рублей в месяц) и Калининград (14,5 тысяч рублей в месяц).

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