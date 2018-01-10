За год цена аренды однокомнатных квартира уменьшилась в 40 городах

За год цена аренды однокомнатных квартира уменьшилась в 40 российских городах. Это данные исследовательского центра сайта о жилой недвижимости в стране. По данным экспертов более чем на 16% снизилась плата в Нижнем Новгороде, однушку там можно снять за 13 тысяч.

Как сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, в Курске квартиры подешевели на 14%, там месячная аренда составляет около 7 тысяч. При этом два города показали прирост более 10% – это Череповец (8 тысяч рублей в месяц) и Калининград (14,5 тысяч рублей в месяц).