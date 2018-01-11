Ясин: Чиновники не смогут спрятать доходы в биткоинах

В эфире НСН бывший министр экономики также не исключил, что виртуальная валюта в будущем будет облагаться налогами

Российским чиновникам разрешили не указывать криптовалюты при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях, которые Минтруд РФ выпустил в среду, 10 января.



Бывший министр экономики, научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин в эфире НСН отметил, что доходы от продажи криптовалюты чиновникам все равно придется декларировать.

«Думаю, все-таки дойдет голова у государства, и за этими средствами будут смотреть. Их (криптовалют – прим. НСН) особенность заключаются в том, что они выпускаются частными лицами, компаниями и обмениваются на деньги, которые уже могут быть признаны доходами», - пояснил Ясин.

Кроме того, по мнению экс-министра экономики, вряд ли стоит рассчитывать, что криптовалюта не будет облагаться налогами. Ранее уже сообщалось, что Минфин хочет обложить майнинг криптовалюты налогами.

«Люди рискуют ради тех колоссальных выгод, которые дает вкладывание средств в эти валюты. Это создает определенный соблазн. Чем это дело кончится – я не знаю. Но пока у меня представление, что в этом есть какая-то доля авантюры, которая в ближайшие 2-3 года скажется. Я с подозрением к этому отношусь. Те люди, которые идут на риск, не факт, что они выиграют. Я помню 1993 год, работу компании МММ – мне это (криптовалюты – прим. НСН) чем-то напоминает. Хотя, может быть, это не так. Поживем-увидим», - сказал Ясин.

В Минтруде пояснили, что криптовалюты не включены в справку о доходах так как «в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены», сообщает РБК. При этом чиновники должны рассказывать о средствах, которые получили от родственников и друзей в качестве подарка.

Ранее в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предположил, что сведения о виртуальной валюте в итоге включат в справки о доходах чиновников.