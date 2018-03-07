ВШЭ: Штрафы за «зарплатное рабство»‍ работодателям не страшны

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В эфире НСН Елена Варшавская назвала сомнительным предложение Минтруда штрафовать организации за навязывание банка для получения зарплаты.

Министерство труда РФ предложило ввести штрафы для работодателей, которые навязывают сотрудникам «зарплатный» банк, лишая возможности выбора. По действующему законодательству, сотрудник может сменить банк, в который ему приходит заработная плата. Изменения ведомство предлагает внести в КоАП и предусмотреть штрафы для юридических лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, и до 20 тыс. рублей – для должностных лиц.

В эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская отметила, что выбор банка для получения зарплаты крайне редко становится причиной конфликтов на производстве.

«Если это предложение будет законодательно оформлено, я сомневаюсь, чтобы оно реально действовало. Я никогда не встречала в качестве реально причины трудового конфликта то, что работнику не дали выбрать банк», - заявила эксперт.

По словам Варшавской, заключение зарплатных договоров с одним или несколькими банками – это повсеместная практика организаций. «Конечно, это удобнее работодателю, но это дает и некоторые привилегии на обслуживание зарплатных карт, в том числе, их держателям. Поэтому, нельзя сказать, что это выгодно исключительно для работодателей», - отметила Варшавская в беседе с НСН.

Кроме того, предложенные Минтрудом максимальные штрафные санкции для юрлиц не столь существенны, считает эксперт. «Любое приличное юрлицо 50 тыс. штрафа оплатит с легкостью. По силам такой штраф заплатить и среднему бизнесу, я уже не говорю про крупный, да и малому бизнесу, если это юрлицо, а не индивидуальный предприниматель», - сказала она.

Эксперт также напомнила, что с 1 июля 2018 года денежные расчеты с бюджетниками должны быть переведены на новые карты «Мир».

Закон, согласно которому работник имеет право заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его зарплата, действует с 5 ноября 2014 года, сообщает ТАСС. Для этого необходимо в письменной форме работодателю об изменении реквизитов не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты.