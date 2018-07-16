ВШЭ: Россию не зовут реформировать ВТО из-за малого веса в мировой торговле

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Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ рассказал НСН, как Россия могла бы повлиять на принципы мировой торговли вне ВТО.

Китай и Евросоюз договорились о том, чтобы создать совместную группу для реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишут «РИА Новости». По его словам, как отмечает «Газета.ру», речь идёт не только о создании группы, но и о достижении результатов.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил, почему члены ВТО не привлекают Россию для решения проблем, возникших из-за торговой политики США.

«Тут несколько нюансов. Первое: ВТО находится в кризисе. Потому что США сейчас занимаются тем, что ломают систему международной торговли, в центре которой как раз находится ВТО. Как сказал Трамп, он видит врагами в торговом смысле Россию и Китай. Но почему пока не привлекают Россию для этой реформы – дело в том, что крупнейшие игроки мировой торговли, кроме США, это Европа и Китай. Именно они в немалой степени зависят от введения новых правил. Поэтому они сейчас предпринимают усилия. Конечно, Россия не может пока претендовать на право голоса из-за своего малого присутствия в мировой торговле», — заметил эксперт.

При этом, по его мнению, Россия могла бы повлиять на ситуацию в международной торговле посредством БРИКС, где имеет больший вес, чем в ВТО. Также эксперт подметил, что активное объединение стран в противодействии США говорит о том, что Вашингтон будет и дальше переделывать систему международной торговли под себя.

Напомним, что поводом для консолидации ЕС и Китая, а также реформирования ВТО стала торговая политика США на мировом рынке. В частности 25% пошлины были введены американцами для 818 товаров из Китая, в ответ на что, Пекин ввел аналогичные пошлины для американских товаров. Также Вашингтон установил 25% пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран, сделав исключения лишь для Канады и Мексики. ЕС ответил симметрично.