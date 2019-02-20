Врио Забайкалья пообещал загрузить БАМ по полной

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Врио губернатора заявил НСН, что анонсированное Путиным расширение пропускной способности магистралей откроет новые возможности для региона.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному Собранию, что к 2025 году пропускная способность БАМа и Транссиба к увеличится в полтора раза — до 210 миллионов тонн. При этом российский лидер отметил, что это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока.

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в эфире НСН поприветствовал это заявление и рассказал, какие именно перспективы открывает для региона это решение.

«Для нас это возможность реализовать целый ряд крупных проектов, которые сейчас не могут быть реализованы, потому что на железных дорогах, которые полностью забиты, нет свободных провозных мощностей. Вывезти просто продукцию, более-менее серьёзный объём груза, сейчас невозможно. Эта проблема будет решена, и наша задача сделать так, чтобы наши инвестиционные проекты получили преимущественное право попасть на эти создаваемые свободные провозные мощности», — заявил Осипов.