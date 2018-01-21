Владельцы квартир смогут сэкономить на налогах

Собственники российских квартир смогут сэкономить на налогах. Процедуру оспаривания кадастровой стоимости жилья, от которой зависит налог, решили упростить. Новый законопроект рассмотрят в Государственной думе. В июле 2017 года Конституционный суд РФ определил, что по делам об оспаривании кадастровой оценки все расходы должна нести проигравшая сторона. Теперь правительство России внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет это решение. Эксперты предполагают, что, в случае его принятия, число обращений в суды может сильно возрасти.