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Экономика

Владельцы квартир смогут сэкономить на налогах

21 Января 2018 в 11:49
Владельцы квартир смогут сэкономить на налогах

Собственники российских квартир смогут сэкономить на налогах. Процедуру оспаривания кадастровой стоимости жилья, от которой зависит налог, решили упростить. Новый законопроект рассмотрят в Государственной думе. В июле 2017 года Конституционный суд РФ определил, что по делам об оспаривании кадастровой оценки все расходы должна нести проигравшая сторона. Теперь правительство России внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет это решение. Эксперты предполагают, что, в случае его принятия, число обращений в суды может сильно возрасти.

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