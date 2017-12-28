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Экономика

В законе о капремонте ужесточат требования к банкам

28 Декабря 2017 в 16:32
В законе о капремонте ужесточат требования к банкам
Фото: delovoyengels.ru

Требования к банкам ужесточат в законе о капитальном ремонте. Соответствующие поправки разработали в Минстрое. Речь идёт о финансовых учреждениях, в которых собственники жилья могут открыть специальный счет на нужды капремонта. Размер капитала таких банков должен составлять не менее 250-и миллиардов рублей, это в 12 с половиной раз больше нынешней номы. Они также должны имеет рейтинг кредитного агентства АКРА. Как отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, это позволит обеспечить сохранность средств граждан, в том числе, в случае отзыва лицензии у банка.  

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