В законе о капремонте ужесточат требования к банкам

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Требования к банкам ужесточат в законе о капитальном ремонте. Соответствующие поправки разработали в Минстрое. Речь идёт о финансовых учреждениях, в которых собственники жилья могут открыть специальный счет на нужды капремонта. Размер капитала таких банков должен составлять не менее 250-и миллиардов рублей, это в 12 с половиной раз больше нынешней номы. Они также должны имеет рейтинг кредитного агентства АКРА. Как отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, это позволит обеспечить сохранность средств граждан, в том числе, в случае отзыва лицензии у банка.