В ВШЭ поспорили с Рособрнадзором о переизбытке юристов и экономистов

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Профессор ВШЭ заявила в эфире НСН, что в России нет никакого размытия рынка труда.

Замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова заявила, что в настоящее время в России вузы выпускают в 10 раз больше юристов и экономистов, чем требует рынок труда. По ее словам, «сегодня этот диссонанс очевиден», происходит размывание рынка труда. На специальности «юриспруденция» и «экономика» набирается наибольшее число абитуриентов на внебюджетные места, передает «Интерфакс». При этом выяснились существенные недостатки качества подготовки студентов этих направлений.

Не согласилась с выводами замглавы Рособрнадзора профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская. В эфире НСН она заявила, что в настоящее время на рынке нет переизбытка юристов и экономистов. А уровень безработицы среди выпускников экономических и юридических специальностей не превышает, например, уровня безработицы среди молодых инженеров или аграриев.

«Наши исследования показывают, что уровень безработицы среди выпускников экономических и юридических специальностей приблизительно такой же, как среди выпускников, например, инженерных специальностей. А уровень безработицы среди выпускников аграрных специальностей еще выше. При этом выпускники экономических и юридических специальностей занимают рабочие места специалистов и руководителей чаще тех, кто закончил инженерные специальности. Инженеры же часто опускаются на места, не требующие высшего образования. Если бы был переизбыток, экономисты и юристы уходили бы вниз по должностной лестнице», — сказала Варшавская.

В самую проблемную ситуацию попали аграрники, которые практически не работают по специальности.

«Аграрники практически не доезжают до села и не работают по специальности. В городе по своей специальности они трудятся чаще, чем в селе. Они аутсайдеры из всех выпускников: чаще всего не работают по специальности и проваливаются вниз по должностной лестнице. При этом я ни разу не слышала от Министерства образования, что нужно закрыть аграрные вузы или сократить прием. Проблема состоит в качестве рабочих мест», — отметила профессор ВШЭ.

Варшавская уверена, что сама структура экономики в России предполагает наличие большого количества экономистов и юристов.

«У нас другая экономика по сравнению с советским временем, она требует большего количества экономистов и юристов. Если мы думаем о развитии малого бизнеса, сферы услуг, то на каждое малое предприятие нужны юристы, бухгалтеры, маркетологи. Это объективные процессы, связанные с изменением количества экономических субъектов в том числе», — полагает собеседник НСН.

Ранее Минтруд сообщил, что число безработных россиян в 2018 году может сократиться почти на 100 тыс. человек — с нынешних 3,9 млн до 3,8 млн, сообщает ТАСС. По прогнозу ведомства, уровень общей безработицы составит 5%.