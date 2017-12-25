В Совфеде назвали главные факторы риска для экономики России в 2018 году

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Временной комиссия СФ РФ по мониторингу экономического развития Сергей Калашников во время пресс-конференции НСН на тему: «Экономические итоги 2017 года и прогноз на 2018» рассказал о том, в чём может заключаться главная опасность для экономики России в грядущем году:

«Самая главная опасность в 2018 года может таиться в нестабильность финансовой системы России. Я не верю в то, что шахты, металлургия или строительство вдруг исчезнут. Вопрос весь в том, что сейчас начинают работать другие механизмы. В нормальных, базовых отраслях промышленности норма прибыли –7%, а в хайтековских – 40%-70%. А мировые капиталы, в том числе и в России, пойдут туда, где больше прибыли. "Горлышко", в которое могут пойти деньги, сейчас расширяется. Растёт количество стартапов и каких-то очевидных вещей. Взять те же самые криптовалюты. Сейчас очень многие занялись бы майнингом или просто начали хранить биткоины. И если в России откроются, а они откроются, соответствующие финансовые возможности, то тогда возникает вопрос: "А что будет с базовыми отраслями промышленности?", - отметил Сергей Калашников.

Добавим, в рамках большой пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря, Владимир Путин отметил, что рост экономики России основывается на том, что удалось преодолеть два шока: резкое снижение цен на энергоносители и санкции.