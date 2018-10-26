В России стало безопаснее страховаться

Международное агентство S&P повысило рейтинг компании «Ингосстрах».

В период сложной экономической ситуации некоторым российским компаниям удается не только удерживать качественные показатели на прежнем уровне, но и улучшать их. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг финансовой устойчивости страховой компании «Ингосстрах» с «ВВ+» до «ВВВ–».



Генеральный директор организации Михаил Волков сообщил НСН, что решение агентства обусловлено сильными показателями капитализации и ростом качества инвестиционного портфеля «Ингосстраха».

«Мы очень серьезно относимся к финансовой устойчивости компании, наши чистые активы сегодня порядка 67 миллиардов рублей, это один из лучших показателей на российском страховом рынке, мы также надеемся, что в будущем этот рейтинг потенциально будет повышен. То, что работа компании была так индивидуально отмечена, это здорово, мы гордимся этим», - отметил он.

Впервые рейтинг компании был присвоен в 2004 году. Помимо того, «Ингосстрах» имеет максимальный рейтинг надежности ruAAA RAEX (Эксперт РА), который ежегодно присваивается страховщику, начиная с 2002 года.

Кроме того, в 2017 году Международное рейтинговое агентство A.M. Best присвоило «Ингосстраху» рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B+» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «bbb-», прогноз «Стабильный». В августе 2018 года кредитные рейтинги были подтверждены.