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Экономика

В России стало безопаснее страховаться

26 Октября 2018 в 09:28
В России стало безопаснее страховаться
Международное агентство S&P повысило рейтинг компании «Ингосстрах».

В период сложной экономической ситуации некоторым российским компаниям удается не только удерживать качественные показатели на прежнем уровне, но и улучшать их. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг финансовой устойчивости страховой компании «Ингосстрах» с «ВВ+» до «ВВВ–».

Генеральный директор организации Михаил Волков сообщил НСН, что решение агентства обусловлено сильными показателями капитализации и ростом качества инвестиционного портфеля «Ингосстраха».

«Мы очень серьезно относимся к финансовой устойчивости компании, наши чистые активы сегодня порядка 67 миллиардов рублей, это один из лучших показателей на российском страховом рынке, мы также надеемся, что в будущем этот рейтинг потенциально будет повышен. То, что работа компании была так индивидуально отмечена, это здорово, мы гордимся этим», - отметил он.

Впервые рейтинг компании был присвоен в 2004 году. Помимо того, «Ингосстрах» имеет максимальный рейтинг надежности ruAAA RAEX (Эксперт РА), который ежегодно присваивается страховщику, начиная с 2002 года.

Кроме того, в 2017 году Международное рейтинговое агентство A.M. Best присвоило «Ингосстраху» рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B+» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «bbb-», прогноз «Стабильный». В августе 2018 года кредитные рейтинги были подтверждены.

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