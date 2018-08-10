В РАН не поверили в малые потери ФРГ от продуктового эмбарго России

Константин Воронов в эфире НСН предположил, что потери Германии от продовольственного эмбарго России намного больше, чем по подсчетам немецких властей.

В ФРГ заявили об ограниченном влиянии продовольственного эмбарго России на экономику страны. По данным немецкого министерства по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, из-за российских санкций падение доходов в сельском хозяйстве за 2015 год составило всего 0,3 процента, а в пищевой промышленности — 0,4 процента, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что сокращение оборота сельхозтоваров между Россией и Германии последней удалось компенсировать за счет переориентации на другие рынки, пишет Газета.ру.

В эфире НСН завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов высказал свое скептическое отношение к цифрам, представленным немецкими властями. По его словам, потери Германии от российского эмбарго не могут быть близкими к нулю, учитывая объемы торгово-экономических обменов и человеческих контактов между двумя странами.

«Есть другие цифры, которые говорят о том, что эти цифры заметны для хозяйства Германии, поскольку у нас заметные торгово-экономические связи. Например, оценки немецкого бизнеса, где бизнес стонет и говорит, что надо что-то делать, ничего хорошего в этом нет. Даже немецкие политики стремятся это дело как-то минимизировать. За этими цифрами скрываются какие-то интересы», — предположил Воронов.