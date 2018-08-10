В РАН не поверили в малые потери ФРГ от продуктового эмбарго России

Константин Воронов в эфире НСН предположил, что потери Германии от продовольственного эмбарго России намного больше, чем по подсчетам немецких властей.
В ФРГ заявили об ограниченном влиянии продовольственного эмбарго России на экономику страны. По данным немецкого министерства по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, из-за российских санкций падение доходов в сельском хозяйстве за 2015 год составило всего 0,3 процента, а в пищевой промышленности — 0,4 процента, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что сокращение оборота сельхозтоваров между Россией и Германии последней удалось компенсировать за счет переориентации на другие рынки, пишет Газета.ру.
В эфире НСН завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов высказал свое скептическое отношение к цифрам, представленным немецкими властями. По его словам, потери Германии от российского эмбарго не могут быть близкими к нулю, учитывая объемы торгово-экономических обменов и человеческих контактов между двумя странами.
«Есть другие цифры, которые говорят о том, что эти цифры заметны для хозяйства Германии, поскольку у нас заметные торгово-экономические связи. Например, оценки немецкого бизнеса, где бизнес стонет и говорит, что надо что-то делать, ничего хорошего в этом нет. Даже немецкие политики стремятся это дело как-то минимизировать. За этими цифрами скрываются какие-то интересы», — предположил Воронов.
«Отношение и бизнеса, и политиков европейских, особенно некоторых стран, алармистское, некоторые говорят, что надо с этим покончить, и на самом высоком уровне говориться о том, что это контрпродуктивная политика. Все наши партнеры осознают, что ни к чему хорошему это не приводит. Доля России в торгово-экономических объемах Евросоюза заметная, десятки процентов. Я думаю, что потери от санкций не вызывают радости у наших западных партнеров, а наоборот, они думают, как их минимизировать», —резюмировал собеседник НСН.
Как сообщает Ura.ru, европейские представители бизнеса ранее жаловались на ухудшение экономической ситуации в сфере молочного производства во Франции и падение цен на свинину в Бельгии. Из-за российских санкций особенно пострадала экономика Испании, которой не удалось компенсировать потери за счет новых рынков сбыта в Бразилии и Канаде.
Напомним, российское продовольственное эмбарго было введено против стран Евросоюза и других государств в 2014 году. Таким образом был запрещен ввоз на территорию РФ сельхоз продукции, сырья и продовольствия из стран, принявших санкции против России.